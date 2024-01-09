Вибух, який прогримів у понеділок вдень, 8 січня, у центрі Форт-Ворта призвів до численних жертв. Поліція та пожежна служба розслідують інцидент, який, за попередніми даними, міг бути спричинений витоком газу.

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Розслідування причин трагедії

Під час пресконференція речник пожежної служби Форт-Ворта Крейг Троячек повідомив про запах газу в районі готелю. Влада підтвердила, що ресторан у готелі перебував у стадії будівництва, і не виключає, що вибух міг початися саме звідти.

Ми отримували повідомлення, що це почалося в ресторані. Ми не впевнені на 100 відсотків, що саме з цього моменту все почалося,

– сказав Троячек.

Після вибуху, який стався близько 15:30, було госпіталізовано 14 осіб, ще одна людина звернулася за медичною допомогою самостійно. Одна людина перебуває у важкому стані, четверо отримали серйозні поранення.

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Зверніть увагу! Спершу влада заявляла, що одна людина зникла безвісти, однак згодом її знайшли.

Свідки події описують момент вибуху як шокуючий і несподіваний. Крістіан Альварес, працівник тату-салону неподалік, відчув, як будівля затряслася. Водночас Кевін Мартінес, менеджер магазину CVS, згадує, що вікна магазину відбили звук ударної хвилі.

Чесно кажучи, це було несподівано, тому що перед тим особливої ​​паніки не було,

– констатував Мартінес.

Губернатор Техасу Грег Ебботт висловив свою підтримку постраждалим та заявив, що готовий надати додаткові ресурси для реагування на наслідки вибуху.

"Я прошу всіх жителів Техасу молитися за тих, хто був поранений під час вибуху, а також за тих, хто сміливо реагує на безпеку інших", – сказав він.

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