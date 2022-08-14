Полиция Италии подозревает, что спасенный мужчина был грабителем банка

Спасательная операция по спасению мужчины, оказавшегося под завалами 6-метрового тоннеля в Ватикане, длилась 8 часов. Спасенный мужчина находится в больнице.

Кстати Папа Римский обсудил возможный визит в Киев с украинским послом

Полиция Италии подозревает, что спасенный мужчина был грабителем банка. Мужчине придется найти веские аргументы, чтобы объяснить правоохранителям, куда и зачем он рыл подземный ход.

Мужчина и его предполагаемый сообщник, которого удалось задержать впоследствии, находятся под арестом по обвинению в причинении ущерба муниципальной собственности. Обоих подозревают в том, что они могли быть членами банды, пытавшейся ограбить банк.

Сообщается, что подземный тоннель пролегал от недавно арендованного помещения в пустом магазине и пролегал подозрительно около двух банков. Именно это навело полицию на мысль о возможном ограблении.

В Ватикане спасли застрявшего в подземном тоннеле мужчину: видео