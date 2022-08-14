Поліція Італії підозрює, що врятований чоловік – був грабіжник банку

Рятувальна операція з порятунку чоловіка, який опинився під завалами 6-метрового тунелю у Ватикані, тривала 8 годин. Врятований чоловік перебуває у лікарні.

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Поліція Італії підозрює, що врятований чоловік – був грабіжник банку. Чоловіку доведеться знайти вагомі аргументи, щоб пояснити правоохоронцям, куди й навіщо він рив підземний хід.

Чоловік та його ймовірний спільник, якого вдалося затримати згодом, перебувають під арештом за звинуваченням у заподіянні шкоди муніципальній власності. Обох підозрюють у тому, що вони могли бути членами банди, яка намагалася пограбувати банк.

Повідомляється, що підземний тунель пролягав від нещодавно орендованого приміщення порожньому магазину й пролягав підозріло близько до двох банків. Саме це навело поліцію на думку про можливе пограбування.

У Ватикані врятували чоловіка, який застряг у підземному тунелі: відео