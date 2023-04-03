Избиение военного в храме УПЦ МП в Хмельницком: появилась реакция ПЦУ

Недавно в сети появилось возмутительное видео, где монахи УПЦ МП набросились на военного. В Московском патриархате полагают, что этот конфликт – провокация.

Инцидент уже прокомментировали и в ПЦУ. Там отмечают, что действия, совершенные военным, не могут быть оправданием жестокого обращения попов Московского патриархата.

Кстати говоря Избиение военного священниками УПЦ МП в Хмельницком: все, что известно о вопиющем инциденте

В ПЦУ осудили избиение защитника

Глава Хмельницкой епархии ПЦУ, епископ Хмельницкий и Каменец-Подольский Павел, сделал заявление по поводу избиения украинского воина.

Епископ сообщил, что, защищая Украину, Ананьев получил контузию и черепно-мозговую травму.

Вместо проявления уважения к нему, как защитнику, сегодня он подвергся нападению в храме. Действия, совершенные им самим, не могут быть оправданием того жестокого обращения, которое было проявлено к нему,

– говорится в заявлении.

Хмельницкая епархия Православной Церкви Украины категорически осудила насилие против защитников, которые на фронте рискуют собственной жизнью. Епископ считает недопустимым, когда разнообразными инсинуациями пытаются переложить исключительно вину на самого военнослужащего.

Причина избиения – толерантность к "русскому миру"

Добавляют, что причиной такой и подобных ситуаций является, очевидно, многолетняя пропаганда "русского мира", которая распространяется на Хмельнитчине через центр Московского патриархата.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что мы отвергаем насилие, как путь решения накопившихся проблем и призываем всех верующих нашей епархии и тех, кто болеет за Украину, не поступать в отношении виновников позорного инцидента. Морально они уже являются банкротами. Юридическую ответственность следует установить по закону", – подчеркивает епископ Павел.

Кроме того, он утверждает, что во время агрессивного российского нападения, когда стоит сам вопрос существования нашего государства, недопустима дальнейшая толерантность возможности распространения вражеской идеологии "русского мира".

"Поэтому мы просим представителей уполномоченных органов государства должным образом отреагировать на эту ситуацию и на деятельность Московского патриархата на Хмельнитчине в целом, под каким названием он не маскировался бы", – говорится в сообщении.

После избиения воин попал в больницу