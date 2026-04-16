"Мы – главная тема в парламенте": как Британия изменила отношение к Украине из-за войны

Великобритания на самом высоком уровне последовательно поддерживает Украину в противостоянии с Россией. Также за последние годы о нашей стране узнают все больше британцев, которые проявляют интерес и солидарность с Киевом.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель аналитического центра The Henry Jackson Society Николай Кузьмин, отметив, что многие люди в Великобритании на стороне Украины. Киев остается на повестке дня в этой стране.

Что в Великобритании знают об Украине?

Кузьмин отметил, что в британском парламенте очень заинтересованы в сотрудничестве с Украиной.

Они осознают, что Украина – это инновационная страна. Все хорошо понимают, что в Украине очень классно разработана "Дія". Все знают об украинских IT-специалистах. А также – об украинских дронах. Кроме того, они знают, что происходит на поле боя,

– подчеркнул он.

Однако, если речь идет о правовой системе, то многие британцы задают вопросы. Однако, по его мнению, это нормально, потому что Украина выходит из постсоветского общества. Тот же путь прошли Польша, страны Балтии, когда стали независимыми и присоединились к Европейскому Союзу.

В то же время сегодня информации об Украине гораздо больше и британцы интересуются ею.

Он вспомнил, что переехал в Великобританию 11 лет назад. Тогда многие люди не знали, где расположена Украина. Некоторые не знали и о Советском Союзе, но они все равно считали Киев частью общей с ним экосферы.

На сегодня мы – главная тема в парламенте. Об Украине постоянно пишут во всех изданиях, о нас не забывают. Очень много британцев поддерживают украинцев,

– подчеркнул Николай Кузьмин.

Кроме того, на персональном уровне, по его словам, очень много людей продолжают удерживать у себя украинцев, помогать им, пытаться поддерживать их в адаптации в Великобритании. И продолжают оказывать помощь Украине.

Стоит знать. Владимир Зеленский 17 марта посетил с визитом Великобританию с визитом. Он поблагодарил страну "за помощь и партнерство в защите жизни". Во время встреч в Лондоне стороны обсудили, в частности, сотрудничество по продаже технологий беспилотников за границу.

"Имею знакомого, который ездит уже четыре года в Украину. Привозит машины, оборудование, чтобы поддержать украинских солдат", – отметил он.

Поэтому Украина, по мнению Кузьмина, до сих пор остается на повестке дня в Великобритании, и это очень хорошие новости.

