Об этом 24 Каналу рассказал представитель аналитического центра The Henry Jackson Society Николай Кузьмин, отметив, что многие люди в Великобритании на стороне Украины. Киев остается на повестке дня в стране.
Что в Великобритании знают об Украине?
Кузьмин отметил, что в британском парламенте очень заинтересованы в сотрудничестве с Украиной.
Они понимают, что Украина – это инновационная страна. Все хорошо понимают, что в Украине очень классно разработана "Дія". Все очень знают об украинских IT-специалистах. А также – об украинских дронах. Кроме того, они знают, что происходит на поле боя,
– подчеркнул он.
Однако, если речь идет о правовой системе, то многие британцы задают вопросы. Однако, по его мнению, это нормально, потому что Украина выходит из постсоветского общества. Тот же путь проходила Польша, страны Балтии, когда стали независимыми и частью Европейского Союза.
В то же время сегодня информации об Украине гораздо больше и британцы интересуются ею.
Он вспомнил, что переехал в Великобританию 11 лет назад. Тогда многие люди не знали, где расположена Украина. Некоторые не знали и о Советском Союзе, но они все равно считали Киев частью общей с ним экосферы.
На сегодня мы – главная тема в парламенте. Об Украине постоянно пишут во всех изданиях, о нас не забывают. Очень много британцев поддерживают украинцев,
– подчеркнул Николай Кузьмин.
Кроме того, на персональном уровне, по его словам, очень много людей продолжают удерживать у себя украинцев, помогать им, пытаться поддерживать их по адаптации в Великобритании. И продолжают оказывать помощь Украине.
Стоит знать. Владимир Зеленский 17 марта посетил с визитом Великобританию с визитом. Он поблагодарил страну "за помощь и партнерство в защите жизни". Во время встреч в Лондоне стороны обсудили, в частности, сотрудничество по продаже технологий беспилотников за границу.
"Имею знакомого, который ездит уже четыре года ездит в Украину. Привозит машины, оборудование, чтобы поддержать украинских солдат", – отметил он.
Поэтому Украина, по мнению Кузьмина, до сих пор остается на повестке дня в Великобритании, и это очень хорошие новости.
Как Великобритания помогает Украине?
Лондон выделит Киеву дополнительные 100 миллионов фунтов стерлингов (115 миллионов евро), которые будут направлены на поддержку противовоздушной обороны Украины. Это позволит, как указано в сообщении правительства Великобритании, лучше защитить силы на передовой и критическую инфраструктуру от воздушных атак.
Вместе с этими средствами объем помощи страны Киеву в течение последних двух месяцев достиг 600 миллионов фунтов стерлингов (700 миллионов евро).
Ранее Великобритания заявляла о намерении в ближайшие месяцы предоставить Украине еще 1 200 ракет для систем ПВО и 200 тысяч артиллерийских боеприпасов. Кроме того, страна впервые передаст Киеву 150 миллионов фунтов в рамках программы PURL.