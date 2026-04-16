Про це 24 Каналу розповів представник аналітичного центру The Henry Jackson Society Микола Кузьмін, зазначивши, що багато людей у Великій Британії на боці України. Київ залишається на порядку денному у країні.

Що у Великій Британії знають про Україну?

Кузьмін зазначив, що у британському парламенті дуже зацікавлені у співпраці з Україною.

Вони розуміють, що Україна – це інноваційна країна. Всі добре розуміють, що в Україні дуже класно розроблена "Дія". Всі дуже знають про українських IT-спеціалістів. А також – про українські дрони. Крім того, вони знають, що відбувається на полі бою,

– підкреслив він.

Проте, якщо йдеться про правову систему, то багато британців ставлять питання. Однак, на його думку, це нормально, тому що Україна виходить з пострадянського суспільства. Той самий шлях проходила Польща, країни Балтії, коли стали незалежними і частиною Європейського Союзу.

Водночас сьогодні інформації про Україну є набагато більше і британці цікавляться нею.

Він згадав, що переїхав до Великобританії 11 років тому. Тоді багато людей не знали, де розташована Україна. Деякі не знали і про Радянський Союз, але вони все одно вважали Київ частиною спільної з ним екосфери.

На сьогодні ми – головна тема в парламенті. Про Україну постійно пишуть у всіх виданнях, про нас не забувають. Дуже багато британців підтримують українців,

– підкреслив Микола Кузьмін.

Крім того, на персональному рівні, за його словами, дуже багато людей продовжують утримувати у себе українців, допомагати їм, намагатись підтримувати їх щодо адаптації у Великобританії. І продовжують надавати допомогу Україні.

Варто знати. Володимир Зеленський 17 березня відвідав з візитом Велику Британію. Він подякував країні "за допомогу та партнерство в захисті життя". Під час зустрічей у Лондоні сторони обговорили, зокрема, співпрацю з продажу технологій безпілотників за кордон.

"Маю знайомого, який їздить вже чотири роки їздить в Україну. Привозить машини, обладнання, щоб підтримати українських солдатів", – відзначив він.

Тому Україна, на думку Кузьміна, досі залишається на порядку денному у Великій Британії, і це дуже хороші новини.

