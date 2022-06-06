В Великобритании назначили на 6 июня голосование по вотуму недоверия Борису Джонсону
Источник:Sky News
Консервативная партия будет голосовать за вотум недоверия премьеру Борису Джонсону вечером 6 июня. Для того чтобы удержаться на должности, Джонсону необходима половина количества голосов и еще один голос.
Голосование пройдет в Палате общин. Его результаты обещают обнародовать уже через час после завершения.
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Для того чтобы начать процедуру выражения вотума недоверия, необходимо было собрать по меньшей мере 54 голоса депутатов-консерваторов. Это составляет 15% от их общего количества.
На Даунинг-стрит говорят, что это шанс прекратить спекуляции.
В резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит говорят, что голосование – это шанс прекратить длительные спекуляции и позволить правительству двигаться дальше.
Премьер-министр приветствует возможность высказать свою позицию депутатам и напомнит им, что когда они объединены и сосредоточены на вопросах, важных для избирателей, больше не будет дестабилизационных угроз в политике.
– подчеркнул спикер Даунинг-стрит.
Лидеры Консервативной партии встретятся с Борисом Джонсоном и попытаются сплотить депутатов в его поддержку.
Лиз Трасс выступила в поддержку Джонсона
Отметим, что политики лояльные премьеру уже заверили его в солидарности. Министр иностранных дел Лиз Трасс сообщила , что Борис Джонсон имеет 100% поддержку.
Премьер занимался борьбой с COVID-19 и поддерживал Украину перед лицом российской агрессии. Он извинился за допущенные ошибки,
– написала Трасс.
С аналогичным заявлением выступил и министр Северной Ирландии Брендон Льюис.
Что означают результаты голосования
Если голосование за выражение вотума недоверия провалится, то Джонсон продолжит выполнять свои обязанности и будет иметь иммунитет от еще одного голосования в год.
Если законодатели выскажут вотум недоверия Джонсону, то будет избран новый премьер. А действующему главе правительства не разрешат баллотироваться.
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Какие причины голосования за вотум недоверия
- Консерваторы говорят, что потеряли веру в Бориса Джонсона после того, как звонили вечеринку с его участием во время пандемии.
- Джонсон посетил ее еще во время первого локдауна – в мае 2020 года. Компанию ему составила его жена.
- Стоит отметить, что премьер принес свои извинения за свой поступок.
- Письма за назначение голосования о вотуме недоверия консерваторы присылали в конфиденциальном порядке.