В Вене забор напротив посольства России раскрасили в сине-желтый цвет.

Европейское общество продолжает активно поддерживать народ Украины. Очередная акция солидарности с Украиной прошла в Вене.

Украинцы в Вене вместе с друзьями провели акцию в поддержку Украины. Локацией мероприятия стало посольство России в столице Австрии.

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Желто-синий забор

Забор строительной площадки напротив посольства России в Вене с началом войны против Украины начали использовать как стену памяти о преступлениях россиян. Возле него зажигали свечи и оставляли детские игрушки как напоминание о зверствах оккупантов.

Также на заборе вывешивали фотографии из Бучи, демонстрирующие ужасные военные преступления России. Впоследствии "неизвестные" сорвали фотографии.

Теперь активисты решили покрасить забор в цвета украинского флага. Теперь россиянам не удастся так легко избавиться от упоминания об их преступных поступках.

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