Українці у Відні разом із друзями провели акцію на підтримку України. Локацією заходу стало посольство Росії у столиці Австрії.

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Жовто-синій паркан

Паркан будівельного майданчика навпроти посольства Росії у Відні з початком війни проти України почали використовувати як стіну пам'яті про злочини росіян. Біля нього запалювали свічки та залишали дитячі іграшки як нагадування про звірства окупантів.

Також на паркані вивішували фотографії з Бучі, які демонструють жахливі воєнні злочини Росії. Згодом "невідомі" зірвали світлини.

Тепер активісти вирішили пофарбувати паркан у кольори українського прапора. Тепер росіянам не вдасться так легко позбутися нагадування про їхні злочинні вчинки.

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