Вершину заповедной скалы в Венгрии разрисовали сине-желтыми красками

В Будайском ландшафтном заповеднике в Венгрии неизвестные разрисовали скалу сине-желтыми цветами. В результате инцидента повреждены редкие растения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дунай-Ипольского национального парка в Facebook.

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Для чего могли обрисовать скалу

В Дунай-Ипольском национальном парке сообщили, синей, желтой и черной краской повреждено несколько квадратных метров на вершине скалы.

Неизвестные обрисовали скалу / Фото Дунай-Ипольского национального парка

В результате этого пострадали мхи, лишайники, папоротники, а также редкий эндемичный вид растения – будайская заячья травка.

Пострадали растения / Фото Дунай-Ипольского национального парка

В национальном парке напомнили, что природные ценности невозможно восстановить, поэтому призвали посетителей к "особой осторожности и уважению во время пребывания здесь". Там также отметили, что эта скала уже неоднократно становилась "объектом подобных актов вандализма".

По словам представителей природоохранной территории, обрисовав скалу, неизвестные стремились "разместить свою мысль на видном месте".

К слову, что в январе неизвестные в Германии разбили окно и разрисовали запрещенной символикой дом, в котором живут украинцы. Полиция оценила нанесенный материальный ущерб в 1 500 евро.