В Раде зарегистрировали законопроект о признании государственного суверенитета Ичкерии

В Верховной Раде появился законопроект, предлагающий признать государственный суверенитет Чеченской Республики Ичкерия. Соответствующий проект постановления №7551 зарегистрировали 2 нардепа.

Как говорится на сайте парламента, законопроект зарегистрировали народные депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.

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Текст документа пока не обнародован. Он должен появиться впоследствии. Гончаренко прокомментировал законопроект в своем телеграме, объяснив его суть. Он напомнил, что россия захватила территорию Ичкерии силовым путем, включив ее в состав россии как Чеченскую республику.

Сейчас военные из Ичкерии воюют на стороне Украины против россии.

Поэтому призываю коллег скорее принять это постановление и предложить президенту Украины признать независимость Чеченской Республики Ичкерия,

– заявил Гончаренко.

Он также обратится к государствам ЕС, США и другим странам, чтобы они поддержали эту инициативу. Гончаренко подчеркнул, что Ичкерия должна быть свободной и независимой от россии.

Что следует знать об Ичкерии

Чеченская Республика Ичкерия – самопровозглашенное государственное образование, существовавшее после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР. Ликвидирована российскими властями в 2000 году после ее силового возвращения в состав россии как Чеченская республика.

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