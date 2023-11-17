"Роуминг как дома": в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС

Об этом сообщил Комитет по цифровой трансформации. Там считают, что если Украина войдет в единую роуминговую зону с ЕС, это станет уверенным шагом к единому Цифровому рынку Евросоюза.

В пятницу 17 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №10265 об имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга. Его назвали евроинтеграционным. О том, что Украина может войти в роуминговый безвиз, сообщали в апреле.

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Что даст законопроект

В нашем государстве убеждены: принятие законопроекта приблизит законодательство Украины к acquis ЕС, то есть к приобретениям европейской интеграции.

Также это создаст условия для практической интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС, ведь мы получим режим внутреннего рынка с Евросоюзом в части услуг роуминга и присоединения к единой роуминговой зоне "Роуминг как дома" (Roam-Like-At-Homе/RLAH).

Украинцы получат возможность пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств – членов ЕС и не выплачивать дополнительные средства за услуги роуминга. У граждан ЕС будут такие же права во время посещения Украины. Это будет способствовать свободному движению граждан Украины и ЕС на территории общей роуминговой зоны,

– перечисляют в ВР преимущества законопроекта.

Еще одним позитивом станет улучшение инвестиционного климата для бизнеса в области электронных коммуникаций. Украинским субъектам хозяйствования будут доверять, потому что они будут работать по единым правилам с европейскими партнерами в соответствии с законодательством ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС продлил бесплатный роуминг для украинских беженцев. Наши граждане смогут пользоваться им еще год.