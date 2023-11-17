У п'ятницю 17 листопада у Верховній Раді України зареєстровували законопроект №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу. Його назвали євроінтеграційним. Про те, що Україна може увійти в роумінговий безвіз, повідомляли у квітні.

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Що дасть законопроєкт

У нашій державі переконані: прийняття законопроєкту наблизить законодавство України до acquis ЄС, тобто до надбання європейської інтеграції.

Також це створить умови для практичної інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС, адже ми отримаємо режим внутрішнього ринку з Євросоюзом у частині послуг роумінгу й приєднання до єдиної роумінгової зони "Роумінг як вдома" (Roam-Like-At-Homе/RLAH).

Українці отримають можливість користуватися домашніми тарифами мобільного зв'язку на території держав – членів ЄС і не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу. Громадяни ЄС матимуть такі ж права під час відвідування України. Це сприятиме вільному руху громадян України та ЄС на території спільної роумінгової зони,

– перераховують у ВР переваги законопроєкту.

Іще одним позитивом стане покращення інвестиційного клімату для бізнесу у сфері електронних комунікацій. Українським суб'єктам господарювання довірятимуть, бо вони будуть працювати за єдиними правилами з європейськими партнерами відповідно до законодавства ЄС.

Раніше повідомляли, що ЄС продовжив безплатний роумінг для українських біженців. Наші громадяни зможуть користуватися ним іще рік.