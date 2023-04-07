На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зауважив, наша держава рухається до "роумінгового безвізу" із ЄС.

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Інтеграція України триває

Приєднання до роумінгового простору ЄС – це не просто скасування плати за дзвінки, але і сучасні, прозорі європейські правила у сфері телекомунікацій,

– підкреслив Шмигаль.

Відповідним документом планують доповнити, з урахуванням актуальних змін у законодавстві ЄС, переліки та графіки адаптації законодавства Євросоюзу у секторі телекомунікаційних послуг. Зокрема, мовиться про введення роумінгу у мережах мобільного зв'язку.

Рішення ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів України, яке відбулося 7 квітня. Перший віцепрем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свириденко прокоментувала документ.

За її словами, нашій державі необхідно інтегруватися у всіх можливих сферах наразі, поки триває підготовка до вступу в ЄС. Мовиться як про зв'язок, так і про митницю, енергетику та навіть безпеку продуктів харчування.

Уряд займається виконанням узгодженого Міністерством економіки та Єврокомісією оновленого Пріоритетного плану заходів. Він передбачає посилення імплементації Угоди про вільну торгівлю. Акцент цього плану – інтеграція нашої держави у внутрішній ринок Євросоюзу.

За словами Свириденко, сам план передбачає 29 заходів. Вони дозволяють завершити наявні проєкти. Наприклад, ту ж Угоду про промисловий безвіз (АСАА). Також дають можливість розпочати роботу над інтеграцією до внутрішнього ринку. Мовиться про оновлення додатків до угод, проведення моніторингу відповідності законодавства та схвалення рішення про відкриття ринків.