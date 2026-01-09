Федоров и Шмыгаль подали в отставку

Вечером 9 января стало известно, что Шмыгаль и Федоров подали в отставку. Соответствующие заявления они подали в Верховную Раду.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Зачем Шмыгаль и Федоров подали в отставку?

Оба уходят со своих должностей.

В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке первого вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины Михаила Альбертовича Федорова,

– написал Руслан Стефанчук.

До того поступило заявление об отставке министра обороны Украины Дениса Анатольевича Шмыгаля.

Стефанчук указал, что парламент рассмотрит заявления в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.

Почему Федоров и Шмыгаль уволились?

Так решил Владимир Зеленский. Президент предложил Михаилу Федорову должность министра обороны. Соответственно, Денис Шмыгаль будет работать в другом месте.

Важно, что это решение должны поддержать депутаты. То есть Зеленский изложил свое видение, но в дальнейшем слово за Верховной Радой – нардепы или поддержат отставку министров обороны и цифровой трансформации, или нет. Основанием для голосования за или против, в соответствии с процедурой, являются именно написанные заявления должностных лиц.