В Вильнюсе сносят советские памятники: пророссийские активисты угрожают нападением на Литву

В столице Литвы, Вильнюсе, начали демонтаж крупнейшего памятника войскам СССР. Раньше работы откладывали из-за запрета ООН.

В Вильнюсе сносят памятники СССР

Впрочем, во вторник, 6 декабря, в столице начали демонтаж крупнейшего в стране мемориала советским воинам, расположенного на Антакальском кладбище. В стране заявили, что "им не нужно разрешение ООН". В то же время, такие действия Литвы вызвали немало угроз со стороны пророссийских активистов.

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Так, на Антакальном кладбище идут работы по сносу и вывозу советских скульптур. Скульптор, ухаживавший за скульптурами 40 лет, сказал, что рано или поздно скульптуры все равно бы упали.

Рабочие сначала разрезали скульптуры швами, затем с помощью клина отделяли фрагменты. Две из 6 стел состояли из 4 частей, а четыре – из 5. Всего насчитывается 28 сегментов по 2 – 3 тонны каждый. Представитель компании, выполняющей работы, Рута Леоновичене сказала, что все работы с вывозом займут 3 – 4 дня. Поскольку никакой музей не захотел принять стелы, их увезут на склад.



В Вильнюсе сносят советские памятники / Фото Фокус

Демонтаж памятника откладывали из - за запретов ООН . На минувшей неделе Министерство юстиции Литвы сообщило, что Комитет по правам человека ООН оставил под охраной стела в Вильнюсе. Причиной этого было обращение якобы "этнических россиян". Однако мэрия Вильнюса решила снести памятник, заявив, что Комитет ООН был введен в заблуждение.

В частности, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что он не сомневается в том, что это "символ советской идеологии, не имеющий ничего общего с погребениями", и что его убирают "законно и обоснованно". По его словам, все необходимые разрешения получены, а выводы Комитета ООН не являются препятствием для вывоза скульптур.

Я не сомневаюсь, что это единственное правильное решение,

– заявил мэр города журналистам.

Пророссийские активисты угрожают нападением РФ на Литву

Во время демонтажа пророссийские активисты угрожали нападением России на Литву. Они уверяли, что это провокация и "так вы зовете российские танки".

Это провокация, которая хочет обострить ситуацию с Россией. Чтобы сюда как можно быстрее российские танки приехали,

– сказал один из них.

Другие пророссийские активисты приходили прощаться со стелами ночью, некоторые даже перелезали через забор кладбища, чтобы положить гвоздики к монументу. Были и заявления, что в день вывоза потолков будет проходить акция протеста.