У Вільнюсі зносять пам'ятники СРСР

Втім, у вівторок, 6 грудня, у столиці розпочали демонтаж найбільшого в країні меморіалу радянським воїнам, розташованого на Антакальському цвинтарі. У країні заявили, що "їм не потрібен дозвіл ООН". Водночас такі дії Литви викликали чимало погроз з боку проросійських активістів.

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Так, на Антакальніському цвинтарі йдуть роботи зі знесення та вивезення радянських скульптур. Скульптор, який доглядав скульптури 40 років, сказав, що рано чи пізно скульптури все одно б впали.

Робітники спочатку розрізали скульптури швами, потім за допомогою клину відділяли фрагменти. Дві з 6 стел складалися з 4 частин, а чотири – з 5. Усього налічується 28 сегментів по 2 – 3 тонни кожен. Представник компанії, яка виконує роботи, Рута Леонавічене сказала, що всі роботи із вивозом займуть 3 – 4 дні. Оскільки ніякий музей не схотів прийняти стели, їх відвезуть на склад.



У Вільнюсі зносять радянські пам'ятники / Фото Фокус

Демонтаж пам'ятника відкладали через заборони ООН. Минулого тижня Міністерство юстиції Литви повідомило, що Комітет з прав людини ООН залишив під охороною стелу у Вільнюсі. Причиною цього було звернення нібито "етнічних росіян". Проте мерія Вільнюса вирішила знести пам'ятник, заявивши, що Комітет ООН був введений в оману.

Зокрема, мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс заявив, що він не має сумнівів у тому, що це "символ радянської ідеології, який не має нічого спільного з похованнями", і що його прибирають "законно та обґрунтовано". За його словами, всі необхідні дозволи отримано, а висновки Комітету ООН не є перешкодою для вивезення скульптур.

Я не сумніваюся, що це єдине правильне рішення,

– заявив мер міста журналістам.

Проросійські активісти погрожують нападом РФ на Литву

Під час демонтажу проросійські активісти погрожували нападом Росії на Литву. Вони запевняли, що це провокація й "так ви покликаєте російські танки".

Це провокація, хочуть загострити ситуацію з Росією. Щоб сюди якнайшвидше російські танки приїхали,

– сказав один із них.

Інші проросійські активісти приходили прощатися зі стелами вночі, дехто навіть перелазив через паркан цвинтаря, щоб покласти гвоздики до монумента. Були й заяви, що у день вивезення стел буде акція протесту.