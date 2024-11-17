Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и Общественное Хмельницкий.

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Что известно о взрывах в Виннице и Хмельницкой области

Утром 17 ноября российские войска нанесли очередной массированный обстрел по Украине. О первых взрывах в Виннице сообщили в 07:27.

В Виннице раздались звуки взрывов,

– говорится в сообщении.

Уже в 07:30 корреспонденты Общественного сообщили о звуках взрывов в Хмельницкой области. Через 4 минуты в Винницкой области раздались повторные взрывы.

Заметим, что пока любая официальная информация о последствиях российской атаки отсутствует.

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К слову, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атака россиян направлена на объекты генерации и передачи электроэнергии. Поэтому в некоторых областях были введены экстренные отключения света.