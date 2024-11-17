Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та Суспільне Хмельницький.

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Що відомо про вибухи у Вінниці та на Хмельниччині

Уранці 17 листопада російські війська завдали чергового масованого обстрілу по Україні. Про перші вибухи у Вінниці повідомили об 07:27.

У Вінниці пролунали звуки вибухів,

– йдеться у повідомленні.

Вже об 07:30 кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів у Хмельницькій області. Через 4 хвилини на Вінниччині пролунали повторні вибухи.

Зауважимо, що наразі будь-яка офіційна інформація щодо наслідків російської атаки відсутня.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

До слова, міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що атака росіян спрямована на об'єкти генерації та передачі електроенергії. Через це в деяких областях було запроваджено екстрені відключення світла.