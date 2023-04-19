Дети закрылись в квартире: в Виннице из окна 6 этажа выпал ребенок

После обеда 19 апреля в Виннице произошло жуткое событие. Из окна многоквартиного дома выпал малолетний ребенок.

Спасатели сообщают, что об инциденте они узнали после звонка местного жителя. Он рассказал, что двое детей в возрасте 2 и 3 лет закрылись в квартире изнутри.

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Ребенка госпитализировали

К моменту прибытия подразделения спасателей одна из девочек выпала из окна квартиры. В считанные минуты девочку госпитализировала бригада экстренной медицинской помощи.

Другого ребенка, целого и невредимого, чрезвычайники передали родным. Девочка находилась в одной из комнат квартиры, которую пришлось спасателям экстренно открывать.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства инцидента.

В Виннице ребенок выпал из окна 6 этажа / Фото ГСЧС Украины

Позже спикер областного департамента здравоохранения Инна Мартоникова в комментарии Суспильному сообщила, что девочка сейчас находится в реанимации, она в сознании, ее состояние стабильное.

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