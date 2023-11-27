Киберспециалисты СБУ и сотрудники Киберполиции нейтрализовали преступную организацию, которая массово выманивала деньги с банковских карт украинцев. "На счету" злоумышленников почти 70% всех мошеннических схем, когда-либо применившихся к одному из ведущих госбанков Украины. При этом количество обманутых клиентов составляет десятки тысяч пострадавших.

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Как заключенные колонии выдуривали у людей деньги

По данным следствия, участниками схемы было около 30 заключенных Винницкой колонии. Отбывая сроки в тюрьме, они обзванивали вкладчиков финучреждений и под видом предоставления онлайн-услуг похищали у них средства.

Установлено, что незаконную деятельность организовал так называемый "смотрящий" за одной из исправительных колоний Винницкой области, заключенный-уголовник по прозвищу "Геша". К незаконной деятельности он привлек до 30 человек, большинство из которых сидели в тюрьме, или их сообщников, уже вышедших "на волю".

Фигуранты звонили по телефону клиентам банка и представлялись "сотрудниками службы безопасности" финучреждения. Во время таких разговоров злоумышленники сообщали вкладчикам, что их расчетные карты якобы пытаются взломать мошенники. Затем злоумышленники предлагали гражданам перевести средства на так называемый "безопасный счет" через онлайн-приложение, чтобы "уберечь сбережения".

Таким образом, фигуранты вводили пострадавших в заблуждение и заставляли их переводить свои деньги на подконтрольные банковские счета мошенников.

Мошенникам уже сообщили о подозрениях

На основании собранных доказательств 10 злоумышленникам правоохранители сообщили о подозрении по разным статьям Уголовного кодекса Украины: