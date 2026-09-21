Об этом сообщили глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная и глава Николаевской областной государственной администрации Георгий Решетилов по итогам заседаний местных Рад обороны.

Каковы подробности изменений в графике комендантского часа?

В Винницкой области обновленный график вступает в силу с сегодняшнего дня, а на территории Николаевской области новые ограничения и режим светомаскировки вступают в силу с 22 сентября.

Корректировка ночных ограничений произошла во исполнение рекомендаций правительства относительно адаптации работы государства, бизнеса и инфраструктуры к изменению тактики воздушных атак со стороны России.

Соответствующие изменения внесены в Приказ о введении комендантского часа на территории области. При этом все правила и ограничения, действующие во время комендантского часа, остаются в силе,

– отметила Наталья Заболотная.

В Николаевской области соответствующее решение закреплено приказом № 30 от 21 сентября 2026 года. Власти обоих регионов призвали жителей и гостей учитывать изменения при планировании поездок и передвижениях в ночное время, а также не игнорировать сигналы тревоги.

Пересмотр ночных ограничений в регионах

Как уже сообщалось на нашем сайте, президент Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости пересмотра подходов к комендантскому часу в Украине.

В частности, в Киеве его продолжительность сократили, а властям в других областях предложили оценить целесообразность действующих временных ограничений.

В то же время напомним, что ранее мы писали, что не все регионы сокращают время действия ограничений. В частности, в Сумской области с 16 сентября комендантский час продлили, и он длится с 00:00 до 05:00.