В Винницкой области гремели взрывы: на область летели "Шахеды"

Днем 24 марта в Винницкой области прогремел ряд взрывов. Воздушные силы предупреждали о движении ударных беспилотников на область.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Что известно о взрывах в Винницкой области?

Сигнал воздушной тревоги в Винницкой области начал раздаваться в 12:37. Более чем через час, в 13:59, местные услышали звуки взрывов.

Тогда как Воздушные силы предупреждали о движении российских ударных беспилотников на север и юг Винницкой области.

Куда именно попал БпЛА пока неизвестно.

Масштабы и последствия атаки уточняются.

К слову, в ночь на 24 марта вражеские войска выпустили на Украину 7 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 18 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31, 392 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. Из них долетели до цели 6 ракет и 27 ударных БПЛА. Информация еще по трем ракетам – уточняется.

