Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
Что известно о взрывах в Винницкой области?
Сигнал воздушной тревоги в Винницкой области начал раздаваться в 12:37. Более чем через час, в 13:59, местные услышали звуки взрывов.
Тогда как Воздушные силы предупреждали о движении российских ударных беспилотников на север и юг Винницкой области.
Куда именно попал БпЛА пока неизвестно.
Масштабы и последствия атаки уточняются.
К слову, в ночь на 24 марта вражеские войска выпустили на Украину 7 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 18 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31, 392 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. Из них долетели до цели 6 ракет и 27 ударных БПЛА. Информация еще по трем ракетам – уточняется.
Какие еще города атаковали россияне?
Около 11:00 российские войска обстреляли многоэтажку в Днепре. Известно о трех раненых. Кроме того, дом получил серьезные повреждения – в здании повреждены стены.
Враг атаковал столицу и Киевскую область ночью и днем 24 марта. На регион летели российские ударные дроны. Ночью силы ПВО успешно отработали, однако днем местные снова слышали звуки взрывов.
