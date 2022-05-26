В Винницкой области проведут запланированный взрыв в карьере: жителей просят не паниковать

Сегодня, 26 мая, с 11:00 до 17:00 в Писаревском карьере в Винницкой области проведут планируемый подрыв. Жителей просят сохранять спокойствие и не приближаться к указанной территории.

Эту информацию согласовала Винницкая областная военная администрация. Мероприятие запланировано и будет проходить под контролем специальных служб. Об этом сообщил Калиновский городской совет.

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Отмечается, что на Писаревском карьере будет проведен массовый взрыв с использованием взрывчатых веществ.

В горсовете подчеркнули, что взрыв произойдет после предупредительного сигнала – гудка сирены.

Жителей близлежащих населённых пунктов просят сохранять спокойствие и не приближаться к территории карьера. По предварительным данным, минимальная охранная зона разбрасывания кусков породы от взрыва составляет 350 метров от контуров карьера.