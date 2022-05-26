Цю інформацію погодила Вінницька обласна військова адміністрація. Захід запланований та відбуватиметься під контролем спеціальних служб. Про це повідомила Калинівська міська рада.

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Зазначається, що на Писарівському кар'єрі проведуть масовий вибух з використанням вибухових речовин.

У міськраді підкреслили, що вибух відбудеться після попереджувального сигналу – гудка сирени.

Мешканців прилеглих населених пунктів просять зберігати спокій та не наближатися до території кар'єру. За попередніми даними, мінімальна охоронна зона розкидання кусків породи від вибуху становить 350 метрів від контурів кар'єру.

Що відомо про Писарівський кар'єр

Писарівський кар'єр – це родовище гранітів в Калинівському районі Вінницької області. Відомо, що на території кар'єру працює ТОВ "ГПУ", яке займається виробництвом щебеневої продукції. За даними сайту, підприємство володіє двома дробильно-сортувальними заводами сумарною проєктною потужністю виробництва готової продукції до 2,5 млн тонн на рік.

ТОВ "ГПУ" має власну сертифіковану лабораторію для контролю якості продукції, що виробляється.

Фотографії робіт на кар'єрі

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