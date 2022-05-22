Негода в Україні

У відомстві зазначили, що в п'ятницю, 21 травня, рятувальники Вінниччини здійснили 3 виїзди на прибирання повалених дерев з доріг. Які попадали через сильний, шквальний вітер.

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Ці випадки трапилися у Хмільницькому та Вінницькому районах області. До боротьби з наслідками негоди від ДСНС виїхали 12 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.


Рятувальники ліквідували наслідки негоди на Вінниччині / Фото ДСНС

Що робити під час негоди

Джерело: ДСНС

  • Під час негоди часто трапляється аварійне відключення енергопостачання, краще до цього бути готовим. Заберіть з вулиці ваше майно, яке може бути пошкоджене. Сухі дерева потрібно обрізати, а автомобіль перегнати в гараж, або в місце, де немає дерев.
  • Ліжко краще забрати від вікна з великими шибками.
  • Щільно закрийте вікна, двері, горищні люки і вентиляційні отвори.
  • За можливості краще цього дня залишитися вдома, але якщо ви на вулиці, то тримайтеся якомога далі від будинків, стовпів електромереж, високих парканів, рекламних щитів та дерев.
  • Під час сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті.

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Що робити якщо ви в авто

  • Не паркуватися поблизу великих рекламних щитів, у дворах старої забудови, де багато захаращених балконів з кустарним склінням, навісами, антенами, супутниковими тарілками;
  • Не їдьте вулицями, які засаджені старими деревами, в першу чергу – з великими та сухими кронами;
  • Якщо біля вашого автомобіля впало дерево, не спішіть його об'їжджати, озирніться, чи не спровокуєте ви таким чином ДТП;
  • Якщо на ваше авто щось падає, пригніться якомога нижче, адже важкий стовбур здатний сильно зім'яти дах сучасного легковика.