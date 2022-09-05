В Винницкой области слышали взрывы: сработала ПВО

В Винницкой области около 16:40 5 сентября слышали взрывы. Воздушная тревога в области началась еще в 16:00.

Впоследствии в Винницкой ОВА сообщили, что сработала ПВО. Людей призывали не пренебрегать воздушной тревогой и до отбоя оставаться в укрытиях гражданской защиты.

Заметьте Ночью оккупанты снова обстреляли Николаев ракетами С-300.

Винничане, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. В области работает ПВО,

– говорится в сообщении.

Об отбое воздушной тревоги на территории известили в 16:49.

Украинские герои сбили 5 "Калибров"

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Украины. Однако, украинские герои продолжают защищать родную землю от врага. В ночь на 5 сентября силы ПВО сбили 5 из 5 ракет типа "Калибр".

Стоимость одной ракеты оценивается примерно в миллион долларов. Так что в ночь на 5 сентября россия потеряла около 5 миллионов долларов.

"Остатки этих ракет после того, как наши ребята их ликвидировали или нейтрализовали, не нанесли никакого вреда. Поэтому это дополнительный плюс для наших защитников", – рассказал корреспондент из Кривого Рога.

Говорится, что "Калибры" – относительно новые ракеты на вооружении россии. В то же время герои ВСУ всего лишь за 6 месяцев научились:

обнаруживать их;

просчитывать маршрут;

успешно сбивать.

россия не может возобновить производство "Калибров"

Страна-оккупант не сможет возобновить производство "Калибров". Все из-за санкций. Для производства смертоносных ракет использовали микросхемы западного производства или из Тайваня.

оккупанты стреляют устаревшими ракетами С-300

Генштаб ВСУ сообщил, что российским захватчикам не хватает высокоточного оружия. Известные оккупанты бьют устаревшими ракетами С-300. В общей сложности россияне выпустили их более 500.

Следует заметить, что С-300 – сложная цель для ПВО. В частности, имеет низкую радиолокационную видимость.

Важно – украинский спецназ "минуснул" сразу несколько баз оккупантов: смотрите видео

Украинцам напоминают, что нельзя пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не сообщат об отбое. Это спасает жизнь.