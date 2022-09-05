Згодом у Вінницькій ОВА повідомили, що спрацювала ППО. Людей закликали не нехтувати повітряною тривогою й до відбою залишатися в укриттях цивільного захисту.

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Вінничани, залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги. В області працює ППО,

– мовиться у повідомленні.

Про відбій повітряної тривоги на території області сповістили о 16:49.

Українські герої збили 5 "Калібрів"

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Однак українські герої продовжують захищати рідну землю від ворога. У ніч на 5 вересня сили ППО збили 5 з 5 ракет типу "Калібр".

Вартість однієї ракети оцінюють приблизно у мільйон доларів. Отже, у ніч на 5 вересня росія втратила близько 5 мільйонів доларів.

"Рештки цих ракет, після того, як наші хлопці їх ліквідували чи нейтралізували, не наробили ніякої шкоди. Тому це додатковий плюс для наших захисників", – розповів кореспондент з Кривого Рогу.

Мовиться, що "Калібри" – відносно нові ракети на озброєнні росії. Водночас герої ЗСУ лише за 6 місяців навчилися:

виявляти їх;

прораховувати маршрут;

успішно збивати.

росія не може відновити виробництво "Калібрів"

Країна-окупантка не зможе відновити виробництво "Калібрів". Усе завдяки санкціям. Для виробництва смертоносних ракет використовували мікросхеми західного виробництва або з Тайваню.

Окупанти стріляють застарілими ракетами С-300

Генштаб ЗСУ повідомив, що російським загарбникам бракує високоточної зброї. Знавіснілі окупанти гатять застарілими ракетами С-300. Загалом росіяни випустили їх понад 500.

Варто зауважити, що С-300 – складна ціль для ППО. Зокрема, має низку радіолокаційну видимість.

Зауважте! Українцям нагадують, що не можна нехтувати сповіщенням про повітряну тривогу. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій. Це рятує життя.

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