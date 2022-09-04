Про це розповів кореспондент 24 каналу з Кривого Рогу. Ці ракети спрямовувались на Дніпро.
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"Калібри" – одні з найновіших російських ракет
Кореспондент зазначив, що ракети "Калібр" є відносно "свіжими", що надійшли на озброєння до російських військ. Утім ЗСУ за вже більше, ніж 6 місяців війни, навчились вчасно виявляти ці цілі, вчасно прораховувати маршрути й успішно збивати.
Рештки цих ракет, після того, як наші хлопці їх ліквідували чи нейтралізували, не наробили ніякої шкоди. Тому це додатковий плюс для наших захисників,
– зауважив він.
Яка вартість цих ракет
За його словами, приблизна вартість однієї такої ракети – 1 мільйон доларів. Тож, можна порахувати, що росіяни в нікуди витратили 5 мільйонів доларів.
"На 5 мільйонів доларів мінус військового бюджету росії, і ми стали ближчі до перемоги", – наголосив кореспондент із Кривого Рогу.
Відновити серійне виробництво цих ракет росія не може
Він додав, що відновити серійне виробництво "Калібрів" росія не може. Там використовуються мікросхеми західного виробництва або з Тайваню, які для москви тепер не доступні через санкції.
Тому частіше росіяни почали використовувати зенітні комплекси С-300. Вони взагалі, по факту, є системою "земля – повітря" для знищення повітряних цілей. Але вони їх переробили й використовують як банальні ракети класу "земля – земля",
– підсумував кореспондент із Кривого Рогу.
Кореспондент з Кривого Рогу про те, що ЗСУ збили всі 5 "Калібрів" на Дніпропетровщині: дивіться відео
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