Про це розповів кореспондент 24 каналу з Кривого Рогу. Ці ракети спрямовувались на Дніпро.

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"Калібри" – одні з найновіших російських ракет

Кореспондент зазначив, що ракети "Калібр" є відносно "свіжими", що надійшли на озброєння до російських військ. Утім ЗСУ за вже більше, ніж 6 місяців війни, навчились вчасно виявляти ці цілі, вчасно прораховувати маршрути й успішно збивати.

Рештки цих ракет, після того, як наші хлопці їх ліквідували чи нейтралізували, не наробили ніякої шкоди. Тому це додатковий плюс для наших захисників,

– зауважив він.

Яка вартість цих ракет

За його словами, приблизна вартість однієї такої ракети – 1 мільйон доларів. Тож, можна порахувати, що росіяни в нікуди витратили 5 мільйонів доларів.

"На 5 мільйонів доларів мінус військового бюджету росії, і ми стали ближчі до перемоги", – наголосив кореспондент із Кривого Рогу.

Відновити серійне виробництво цих ракет росія не може

Він додав, що відновити серійне виробництво "Калібрів" росія не може. Там використовуються мікросхеми західного виробництва або з Тайваню, які для москви тепер не доступні через санкції.

Тому частіше росіяни почали використовувати зенітні комплекси С-300. Вони взагалі, по факту, є системою "земля – повітря" для знищення повітряних цілей. Але вони їх переробили й використовують як банальні ракети класу "земля – земля",

– підсумував кореспондент із Кривого Рогу.

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