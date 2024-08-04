Об этом 24 Каналу рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, отметив, что временно оккупированный Крым продолжает находиться под огневым контролем. Но оккупанты все равно используют полуостров как ремонтную базу. Так они постепенно теряют собственные суда.

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Как отметил Плетенчук, оккупанты продолжают терять собственные корабли на полуострове Крым. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем.

Мы неоднократно говорили, что Крым находится под огневым контролем. И использовать его как ремонтную базу крайне рискованно. Но у россиян есть интересная зависимость, которая касается недоверия к фактам. Такая ситуация была с уничтожением двух кораблей в северной части Черного моря. Такая ситуация была с уничтожением объектов вокруг Азовского моря,

– отметил Плетенчук.

В прошлый раз Силам обороны Украины удалось критически повредить подводную лодку "Ростов-на-Дону" вместе с БДК "Минск" в сухом доке. Теперь субмарина снова получила серьезное поражение.

Обратите внимание! Генштаб ВСУ подтвердил, что Украина потопила российскую подводную лодку "Ростов-на-Дону". 13 сентября 2023 года она также получила существенные поражения. Стоимость этого судна – ориентировочно 300 миллионов долларов.