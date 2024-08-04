Про це 24 Каналу розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук, зауваживши, що тимчасово окупований Крим продовжує перебувати під вогневим контролем. Але окупанти все одно використовують півострів як ремонтну базу. Так вони поступово втрачають власні судна.

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Росіяни не вчаться на помилках

Як наголосив Плетенчук, окупанти продовжують втрачати власні кораблі на півострові Крим. Ця робота триватиме і надалі.

Ми неодноразово говорили, що Крим перебуває під вогневим контролем. І використовувати його як ремонтну базу вкрай ризиковано. Але у росіян є цікава залежність, яка стосується недовіри до фактів. Така ситуація була зі знищення двох кораблів у північній частині Чорного моря. Така ситуація була зі знищення об'єктів навколо Азовського моря,

– зауважив Плетенчук.

Минулого разу Силам оборони України вдалося критично пошкодити підводний човен "Ростов-на-Дону" разом з ВДК "Мінськ" у сухому доці. Тепер субмарина знову зазнала серйозного ураження.

Зверніть увагу! Генштаб ЗСУ підтвердив, що Україна потопила російський підводний човен "Ростов-на-Дону". 13 вересня 2023 року він також зазнав суттєвих уражень. Вартість цього судна – орієнтовно 300 мільйонів доларів.