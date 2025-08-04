Призрак из глубин: редкую акулу-ангела сняли на видео в водах Уэльса
- В заливе Кардиган на западе Уэльса ученые случайно зафиксировали редкую акулу-ангела, которую последний раз видели в этих водах в 2021 году.
- Акула-ангел, численность которой сократилась на 80% за последние 45 лет, была зафиксирована во время исследования проекта Dolphin Diet Detectives, что мониторит дельфинов.
- Основные причины исчезновения вида включают деградацию морской среды, медленную способность к размножению и массовое донное траление, которое разрушает места их обитания.
В заливе Кардиган, что на западе Уэльса, ученые случайно зафиксировали на видео одного из самых редких морских хищников - акулу-ангела. Этот вид считается почти исчезнувшим и последний раз его наблюдали в этих водах еще в 2021 году.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на IFLScience. Неожиданное открытие сделали во время исследования проекта Dolphin Diet Detectives, инициированного Обществом охраны дикой природы Южной и Западной части Уэльса.
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Редкую акулу-ангела заметили возле Уэльса
Камеры вообще устанавливали для мониторинга дельфинов, но вместо этого зафиксировали редкую акулу.
Мы были в восторге, когда увидели акулу-ангела. Это редкое и захватывающее событие,
– рассказала руководитель отдела охраны морской среды Сара Перри.
Почему это такая редкость?
Еще в XX веке акула-ангел была привычным обитателем прибрежных вод Европы, в том числе и у берегов Великобритании. Но за последние 45 лет ее численность сократилась минимум на 80%.
Основные причины – деградация морской среды, медленная способность к размножению и массовое донное траление, которое уничтожает места обитания этого вида.
Акулы-ангелы живут на морском дне, и именно этот образ жизни делает их особенно уязвимыми к промышленному вылову с использованием тралов.
Наблюдение появилось в критический момент – именно сейчас в парламенте Уэльса и британском правительстве продолжаются дебаты о полном запрете донного траления в морских охраняемых зонах.