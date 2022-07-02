В озерах и реках на Волыни обнаружили кишечную палочку: где купаться небезопасно
Источник:volindses
Отметки термометров в Украине достигают высокой температуры, поэтому людям хочется несколько освежиться. Для этого они выбирают реки и озера.
В озерах и реках на Волыни обнаружили кишечную палочку
Впрочем, не все они безопасны для купания. Например, на территории Волынской области есть несколько озер и рек, где купаться не стоит, поскольку там обнаружили кишечную палочку. Об этом говорится на сайте областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.
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В течение мая и июня специалисты лабораторных подразделений исследовали более 70 проб воды из водоемов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Исследовали воду в 35 местах массового отдыха населения, в том числе 10 городских пляжей.
Не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям 13 проб, в которых число лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП) превышает нормативное значение 5000 в 1 дм3 воды.
Опасными для купания назвали следующие водоемы:
- озеро Луки/Лука (село Дубечное);
- озеро Глухи/Глуховское (село Глухи);
- озера Домашнее (село Крымное) Дубечненского территориального общества;
- озеро Песочное (пляжи баз отдыха "Стожары" Старовиживского ТО и ОО "Песочное" Дубовского ТО) Ковельского района;
- реки Сапалаевка;
- реки Стырь (места массового отдыха в городе Луцке);
- река Турия (городской пляж в Ковеле).
В Волынском центре контроля и профилактики болезней отметили, что качество воды в семи водоемах области не соответствует нормам. Возле указанных озер и рек установят предупреждающие знаки о запрещении купания.
Кроме того, мониторинговые исследования безопасности и качества воды открытых водоемов в местах массового отдыха населения области продолжаются.
В Одесской области все же не будут открывать пляжи
В Одесской области пока не планируют открывать пляжи. Все из-за большого количества взрывоопасных предметов в акватории и вероятной угрозы с моря. Поэтому, учитывая все риски, в ГСЧС пришли к выводу, что это слишком опасно и купаться нельзя.
Также в ГСЧС добавили, что все пруды, реки и лиманы – ни один не проверенный, каждый водоем сейчас опасен. Просто прийти туда отдыхать не запрещено, но заходить в воду уже опасно.
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