В озерах та річках на Волині виявили кишкову паличку

Втім, не всі вони є безпечними для купання. Наприклад, на території Волинської області є декілька озер та річок, в яких купатися не варто, оскільки там виявили кишкову паличку. Про це сказано на сайті обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

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Упродовж травня та червня фахівці лабораторних підрозділів дослідили більш як 70 проб води з водойм за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками. Дослідили воду у 35 місцях масового відпочинку населення, зокрема 10 міських пляжів.

Так, не відповідали нормативам за мікробіологічними показниками 13 проб, в яких число лактозопозитивних кишкових паличок (ЛКП) перевищує нормативне значення 5000 в 1 дм3 води.

Небезпечними для купання назвали наступні водойми:

озеро Луки / Лука (село Дубечне);

озеро Глухи / Глухівське (село Глухи);

озера Домашнє (село Кримне) Дубечненської територіальної громади;

озеро Пісочне (пляжі баз відпочинку "Стожари" Старовижівської ТГ та ГО "Пісочне" Дубівської ТГ) Ковельського району;

річки Сапалаївка;

річки Стир (місця масового відпочинку у місті Луцьку);

річка Турія (міський пляж у місті Ковелі).

У Волинському центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що якість води у 7 водоймах області не відповідає нормам. Біля зазначених озер та річок встановлять попереджувальні знаки про заборону купання.

Крім того, моніторингові дослідження безпечності та якості води відкритих водойм у місцях масового відпочинку населення області досі тривають.

На Одещині все ж не відкриватимуть пляжі

В Одеській області поки не планують відкривати пляжі. Все через велику кількість вибухонебезпечних предметів в акваторії та ймовірну загрозу з моря. Тому, зваживши усі ризики, у ДСНС прийшли до висновку, що це занадто небезпечно й купатися не можна.

Також в ДСНС додали, що всі ставки, річки та лимани – жоден не перевірений, кожна водойма наразі є небезпечною. Просто прийти туди відпочивати не заборонено, але заходити у воду вже є небезпечно.

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