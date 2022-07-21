В войне нельзя быть нейтральным, – Зеленский о позиции бразильского президента Болсонару

Владимир Зеленский 20 июля общался с бразильскими журналистами и открыто осудил позицию их президента Жаира Болсонару. Он подчеркнул, что соблюдение нейтралитета недопустимо, когда продолжается такая война.

Это ведь борьба, которую ведет россия против нашего народа. В то же время Болсонару даже в разговоре с нашим президентом так и не выразил свое отношение к террору российских оккупантов. Однако он чуть больше недели до этого сказал, что Бразилия будет покупать у России дешевый дизель.

Ранее Россия просит Бразилию помочь ей удержаться в G20

Было много людей, которые хотели быть "посредине" – Зеленский

Глава государства подчеркнул, что не поддерживает позицию нейтральности. Владимир Зеленский призвал вспомнить о второй мировой войне. Ведь тогда тоже многие мировые лидеры были нейтральными, чем дали возможность захватить большую часть Европы.

В войне нельзя быть нейтральным. Здесь война не между Россией и Украиной. Это война России против народа Украины. Они находятся на нашей территории. Одна страна восемь лет назад захватила часть нашей территории. Было много людей, которые хотели быть "посредине",

– сказал президент Украины.

По его мнению, отсутствие резкого осуждения как раз и позволило России начать вторую волну захвата наших территорий. "Поэтому я не поддерживаю такую позицию. Я сказал об этом президенту Болсонару", – подытожил Владимир Зеленский.

Общение президента Украины с журналистами Бразилии: смотрите видео

В то же время, Болсонару он не поддержал действия россии.

Хотя и президента все считали сторонником путинской политики, он не слишком открыто поддерживает кремль. В частности, когда началось вторжение, президент не сказал, что считает его правильным шагом для страны-агрессора. Эксперты считают, что "такая неоднозначная" позиция может быть связано не только с дешевым дизелем, но и другими ресурсами России.

В частности, сейчас Бразилия остается одной из стран, которые до сих пор получают большое количество российских удобрений. Это очень важно для поддержки агросектора этого государства. Что касается дешевого горючего, то такой "бонус" может потребоваться именно для рейтингов Болсонара. Дело в том, что он резко начал терять поддержку жителей своей страны именно тогда, когда подскочили цены на дизельное топливо.



Болсонара и путин в 2019 году / Фото DPA

Также этот бразилийский лидер "отметился" во время пандемии коронавируса. Сначала он заявлял, что якобы такой болезни нет, а люди массово болеют гриппом. Затем он все же признал, что ошибался, но уже начал говорить, что вакцинация "провоцирует развитие СПИДа". Эти скандальные высказывания рассматривает Верховный суд его страны.

Недавно – Зеленский обратился к участникам конференции "Азиатское лидерство": смотрите видео