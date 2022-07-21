Адже це боротьба, яку веде росія проти нашого народу. Водночас Болсонару навіть у розмові з нашим президентом так і не висловив своє ставлення до терору російських окупантів. Однак він трішки більше ніж тиждень до цього сказав, що Бразилія буде купувати в росії дешевий дизель.

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Було багато людей, які хотіли бути "посередині", – Зеленський

Глава держави акцентував, що не підтримує позицію нейтральності. Володимир Зеленський закликав згадати другу світову війну. Адже тоді теж багато світових лідерів були нейтральними, чим дали можливість захопити велику частину Європи.

У війні не можна бути нейтральним. Тут війна не між росією та Україною. Це війна росії проти народу України. Вони на нашій території. Одна країна 8 років тому захопила частину нашої території. Було багато людей, які хотіли бути "посередині",

– сказав президент України.

На його думку, відсутність різкого засудження якраз і дозволила росії почати другу хвилю захоплення наших територій. "Тому я не підтримую таку позицію. Я сказав про це президенту Болсонару", – підсумував Володимир Зеленський.

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Водночас Болсонару він не підтримав дії росії

Хоч і президента всі вважали прихильником путінської політики, він не надто відкрито підтримує кремль. Зокрема, коли почалося вторгнення, президент не сказав, що вважає його правильним кроком для країни-агресора. Експерти вважають, що така "неоднозначна позиція" може бути пов'язано не лише з дешевим дизелем, а й іншими ресурсами від росії.

Зокрема, наразі Бразилія залишається однією з країн, які досі отримують велику кількість російських добрив. Це дуже важливо для підтримки агросектору цієї держави. Щодо дешевого пального, то такий "бонус" може бути потрібним саме для рейтингів Болсонару. Річ у тім, що він різко почав втрачати підтримку жителів своєї країни саме тоді, коли підскочили ціни на дизельне пальне.



Болсонару та путін у 2019 році / Фото DPA

Також цей бразилійський лідер "відмітився" під час пандемії коронавірусу. Спершу він заявляв, що нібито такої хвороби немає, а люди масово хворіють на грип. Потім він все ж визнав, що помилявся, але вже почав говорити, що вакцинація "провокує розвиток СНІДу". Натомість ці скандальні висловлювання розглядає Верховний суд його країни.

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