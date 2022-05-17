В войне в Украине Путин лично принимает оперативные и тактические решения уровня полковника, – СМИ

Российский диктатор Владимир Путин настолько зациклен на войне против Украины, что лично принимает те решения, которые, как правило, должны приниматься полковниками в американской армии.

Британские эксперты на основе данных разведки отмечают, что Путин, например, помогает определить передвижение сил на Донбассе. Для этого он тесно сотрудничает с генералом Валерием Герасимовым, являющимся командующим российскими вооруженными силами.

Достойно внимания Война с путинской Россией уже стала мировой

"Мы считаем, что Путин и Герасимов принимают участие в принятии тактических решений на уровне, обычно ожидаемом от полковника или бригадира", – цитирует The Guardian военный источник.

Бригадир – старшее офицерское звание в британской армии. Бригадир звание старше звания полковника, но ниже звания майора-генерала. Хотя подобное звание бригадный генерал во многих других странах является генеральским званием, в британской армии его относят к рангам полевых офицеров. Полковники в армии США и бригадиры в британской армии обычно командуют бригадой, подразделениями, состоящими из нескольких батальонов, последний из которых эквивален наименьшему оперативному подразделению в российской армии.

Никаких дополнительных подробностей, подтверждающих это заявление, не было предоставлено, хотя предполагалось, что оценка тесного личного участия Путина была основана на полученных разведывательных данных.

Роковой разгром с участием Путина?

Ввиду того, что Путин помогает определить перемещение российских оккупационных сил, именно с ним может быть связан разгром российской армии, вызвавший немалую волну возмущения даже внутри российского общества. Речь идет о неудачной попытке россиян переправиться через реку Северский Донец возле Белогоровки. Закончилось все тем, что украинские войска уничтожили более 70-ти единиц военной техники врага. По подсчетам экспертов, это потери, по крайней мере, одного батальона техники.

Проблемы с командованием русской армией

Эксперты отмечают, что российская армия ведет себя не слишком профессионально в войне против Украины. И речь не только о привлечении Путина, который должен заниматься другими вопросами, чем погружаться в повседневную деятельность армии на фронте.

Российские военные действуют более сверху вниз, чем западные, с инструкциями, обычно направляемыми генералам на местах. У офицеров на низших уровнях мало возможностей проявить себя, ожидая согласия приказа высшего руководства. Но для этого нужно, чтобы российские генералы были ближе к линии фронта, что тоже не типично. Именно этим объясняется, что украинским силам удалось уничтожить от 8 до 10 российских генералов, что подтвердила американская разведка.