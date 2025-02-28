Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Россиянкам отказывают в абортах

Как пишут росСМИ, в государственных больницах Вологды женщинам отказывают в проведении абортов. Поэтому россиянкам приходится ездить в соседние регионы.

Местный депутат Александр Морозов утверждает, что к нему уже обратились три женщины, которым местные больницы отказались проводить аборт. Чтобы прервать беременность, женщины ездили в соседнюю Ярославскую область, чтобы там сделать платный аборт.

Морозов утверждает, что руководители российских больниц отчитываются перед Минздравом Вологодской области о том, что "отказываются от проведения абортов, за исключением случаев прямых медицинских показаний и ситуаций, связанных с последствиями преступных действий в отношении женщин". В то же время в СМИ утверждают, что больницам негласно запретили проводить аборты и теперь их можно проводить только в случае, если есть медицинские показания.

Никаких официальных распоряжений о запрете абортов нет, однако, очевидно, в России пытаются четко придерживаться принципов "бабы родят еще".

Вероятно, в России считают, что запрет на аборты решит проблему с рождаемостью. Однако Морозов считает, что государство должно помочь будущим родителям с жильем, работой, медициной, образованием.

"Больше всего на демографию влияет уверенность в завтрашнем дне, именно ее отсутствие сегодня больше всего влияет на демографическую ситуацию", – жалуется местный депутат.