Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Росіянкам відмовляють в абортах

Як пишуть росЗМІ, у державних лікарнях Вологди жінкам відмовляють у проведенні абортів. Через це росіянкам доводиться їздити до сусідніх регіонів.

Місцевий депутат Алєксандр Морозов стверджує, що до нього вже звернулися троє жінок, яким місцеві лікарні відмовилися проводити аборт. Щоб перервати вагітність, жінки їздили у сусідню Ярославську область, щоб там зробити платний аборт.

Морозов стверджує, що керівники російських лікарень звітують перед МОЗ Вологодської області про те, що "відмовляються від проведення абортів, за винятком випадків прямих медичних показань та ситуацій, пов'язаних із наслідками злочинних дій щодо жінок". Водночас у ЗМІ стверджують, що лікарням негласно заборонили проводити аборти й тепер їх можна проводити лише у випадку, якщо є медичні показання.

Жодних офіційних розпоряджень щодо заборони абортів немає, однак, вочевидь, у Росії намагаються чітко дотримуватися принципів "баби нарожають ще".

Ймовірно, у Росії вважають, що заборона на аборти вирішить проблему з народжуваністю. Однак Морозов вважає, що держава має допомогти майбутнім батькам із житлом, роботою, медициною, освітою.

"Найбільше на демографію впливає впевненість у завтрашньому дні, саме її відсутність сьогодні найбільше впливає на демографічну ситуацію", – бідкається місцевий депутат.