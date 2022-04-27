В Воронеже произошло два взрыва, а в Курске сработало ПВО

В России в некоторых городах уже не первый раз люди слышат взрывы. Так, сегодня на утро 27 апреля сообщают о двух взрывах в Воронеже.

По данным РосСМИ, случились они у микрорайона Шилово. Оперативники уже подтвердили информацию, но о деталях пока ничего не известно.

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В то же время, российские телеграмм-каналы пишут, что в Воронеже сработало ПВО у военного аэродрома "Балтимор", однако официального подтверждения еще нет.

Момент работы ПВО в Воронеже зафиксировали очевидцы

В Курске тоже сработало ПВО

Жители Курска в ночь на 27 апреля тоже слышали "неизвестные" хлопки. По предварительным данным, там тоже сработала система ПВО. Понятно, что жертв и разрушений нет.

Очевидцы делятся видео после взрывов в Курске: скриншот

В Белгороде горит склад боеприпасов

Местные жители ночью начали сообщать о взрывах и в Белгородской области.

Потом появилась информация о том, что в селе Старая Нелидовка горит склад боеприпасов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, а также мэр Белгорода Антон Иванов подтвердили эту информацию и заверили, что пострадавших нет, а жилые здания – целые.

Напомним, что в российском Белгороде 1 апреля уже произошел пожар на складе боеприпасов. Кроме склада, в тот же день вспыхнула и нефтебаза.

Впоследствии 25 апреля в российском Брянске прогремели два взрыва в разных местах и вспыхнули пожары. Также известно, что россияне сами обстреляли Брянскую область, чтобы обвинить в провокациях Украину. Но СБУ перехватила разговор оккупантов, свидетельствующий о том, что именно государство-агрессор нанесло удар по селу Климово в Брянской области.

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