Кандидат на премию Дарвина: в Воронеже мужчина решил подсветить бензобак зажигалкой

Россиянин в Воронеже самостоятельно заправлял горючим автомобиль. В какой-то момент он решил посмотреть в бак.

Видео было распространено в российских соцсетях. Инцидент зафиксировал регистратор одного из автомобилей на заправке.

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Мужчина на видео самостоятельно заправлял автомобиль, поднес к баку зажигалку – транспорт мгновенно загорелся. Очевидец быстро уехал из заправки, потому неизвестно, как завершилась история.

Россиянин на заправке: смотрите видео

Пожары в России

Утром 23 декабря в Москве загорелась военная часть. Огонь охватил примерно 200 квадратных километров. Гасили пожар около 20 спасателей. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, загорелось здание столичного ОМОН на улице Твардовского. Огонь возник в помещении, где хранились бронежилеты для оккупантов.

Также сегодня загорелся военкомат в Саратовской области. Неизвестные подожгли комнату дежурного. Пожар не распространился на другие помещения. В настоящее время российские силовики ищут поджигателей.

Загорелся даже крейсер

На ремонтном заводе "Звездочка" в Мурманске находился единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов". Там вспыхнул пожар. Сначала оккупанты заявляли о небольшом возгорании, но впоследствии все возразили.