В Воронежской области партизаны уничтожили башню связи с российским комплексом РЭБ

На территории России подпольщики сожгли вышку связи, на которой располагалась вражеская система радиоэлектронной борьбы. Уничтожение этого оборудования лишило защиты логистический маршрут оккупантов.

Успешную диверсию вблизи села Подгорное совершили агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

Последствия уничтожения комплекса

Объект располагался в Россошанском районе Воронежской области. Именно там российские военные разместили свою аппаратуру для блокировки сигналов.

Уничтожение важного для россиян объекта: смотрите видео

После ликвидации объекта враг лишился значительной части возможностей для контроля воздушного пространства в этом районе. Вывод из строя системы РЭБ существенно ослабил местную оборону россиян.

Теперь российские подразделения лишились прикрытия на ключевом направлении, а местное командование вынуждено срочно искать ресурсы для восстановления уничтоженного оборудования,

– отметили партизаны.

В "Атеш" подчеркивают, что подобные точечные операции в глубоком тылу создают серьезные проблемы для оккупационной армии. Чем больше военной инфраструктуры выгорает на территории России, тем сложнее захватчикам контролировать ситуацию непосредственно на линии фронта.



Последствия уничтожения башни связи / "Атеш"

Удары по логистике врага

Подпольщики также активно разрушают пути снабжения российской группировки на временно оккупированных территориях Украины.

Недавно агенты движения повредили три железнодорожных релейных шкафа на направлении Донецк – Мелитополь вблизи населенных пунктов Луганское, Розовка и Молочанск. Это привело к перебоям в работе сигнализации и связи на участках пути.

Напомним, ранее мы писали, что " партизаны устроили диверсию " на этой же железнодорожной ветке, затруднив переброску вражеской техники на юг.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, в конце сентября движение сопротивления " уничтожил склад беспилотников " в Свердловской области России, где хранились гексакоптеры для передовой.