В восьмом пакете санкций ЕС не будет ограничения цен на нефть, – СМИ

В восьмом пакете санкций Европейского союза против россии, вероятно, не будет ограничения цен на нефть. В то же время, вероятно, будут санкции в отношении химикатов, машин, сталелитейной продукции.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Он также отметил, что под новые санкции подпадут лица, причастные к организации псевдореферендумов.

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Поскольку G7 все еще работает над деталями ограничения цен на нефть, это, вероятно, не будет фигурировать в немедленном пакете санкций ЕС в отношении россии. Но, скорее всего, будут санкции в отношении химикатов, машин, сталелитейной продукции (на 12 миллиардов евро) + добавление дюжины лиц, причастных к так называемым референдумам

– написал Йозвяк.

Кратко об усилении санкции против россии

ЕС может принять новый пакет санкций против россии уже 6-7 октября, когда состоится заседание Европейского совета, а Европейская комиссия внесет соответствующие предложения на следующей неделе.

Ранее Брюссель подтвердил, что начинает подготовку восьмого пакета санкций против Российской Федерации за агрессивную войну против Украины.

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