В воздушном пространстве Румынии заметили "неизвестный объект": на поиски подняли авиацию

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что система воздушного наблюдения румынских ВВС обнаружила в своем воздушном пространстве небольшую воздушную цель.

В небо пришлось поднять авиацию. Обследовав воздушное пространство, они не подтвердили наличие цели.

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Подробности инцидента

Министерство национальной обороны Румынии сообщило 14 февраля, что система воздушного наблюдения румынских ВВС 12:30 обнаружила небольшую воздушную цель, напоминающую метеозонд, на высоте около 11 000 метров над уровнем моря на юго-востоке Румынии.

Власти применили все стандартные процедуры с момента обнаружения объекта – под командованием НАТО два самолета МиГ-21 LanceR румынских ВВС из боевой службы воздушной полиции вылетели из 86-й авиабазы ​​Фетешти около 12:40. Их направили в район, где было доложено о воздушной цели.

Экипаж ничего не заметил

Экипажи обоих МиГ-21 не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты продержали в этом районе около 30 минут для полного выяснения воздушной обстановки, после чего их вернули на авиабазу.

Заметим, что накануне мониторинговые группы сообщали, что с границы Беларуси через Житомирскую область в направлении Молдовы двигаются несколько БпЛА или шары с отражателями. Впоследствии сообщили, что в Кишиневе заметили российский дрон, и небо закрыли, а рейсы из Молдовы отложили на неопределенное время. Однако через несколько часов воздушное пространство открыли.

В воздушном пространстве Украины тоже зафиксировали неизвестные воздушные цели