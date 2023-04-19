Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Юрий Игнат отметил, что враг рассредоточил свои самолеты с аэродрома в Энгельсе после взрывов, которые там произошли.

Понятно, что ракеты, которые они выбросили по нашей инфраструктуре – это весь стратегический потенциал, фактически весь запас. Напомню, примерно 750 крылатых ракет были уничтожены, плюс считаем попавшими. То есть более 850 ракет, которые противник применил по нашей инфраструктуре,

– заметил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ.

По его словам, враг перешел на более бюджетный вариант для атак – управляемые авиабомбы. Положение дел у врага сегодня таково: оккупанты вынуждены доставать все имеющееся вооружение, в том числе старые боеприпасы.

Враг может ударить на майские праздники

Ранее руководитель Объединенного координационного прессцентра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что Кремль может атаковать Украину во время майских праздников.

Она отметила, что нынешнее затишье на Юге страны связано, в том числе, и с нехваткой ракет "Калибр" у россиян. В частности, использование "Калибров" врагом маловероятно, ведь у окупантов этих ракет осталось мало, однако Россия может наносить ими точечные удары по важным объектам.

Добавим, что в ночь на 19 апреля враг ударил по Одесщине иранскими дронами. К сожалению, не обошлось без прилетов. оккупанты попали в объект рекреационной инфраструктуры. На месте попадания возник пожар, который спасательные службы оперативно ликвидировали. К счастью, люди не пострадали.