В Воздушных силах отреагировали на разоблачение своего топ-чиновника в коррупции на 320 тысяч долларов

Воздушные силы ВСУ отреагировали на разоблачение топ-чиновника на коррупции при строительстве укрытий и заявили, что категорически осуждают подобные проявления правонарушений.

Соответствующее заявление Воздушные силы ВСУ опубликовали в среду, 25 февраля.

Читайте также Топ-чиновника Воздушных сил уличили в коррупции при строительстве укрытий для самолетов

Что говорят в Воздушных силах?

Командование Воздушных сил заявило о полной готовности сотрудничать со следственными органами и предоставлять всю необходимую информацию и документацию для установления всех обстоятельств дела.

Там также отметили, что все должностные лица, причастные к возможным противоправным действиям, должны понести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины в случае доказательства их вины.

Высшим принципом для нас является сохранение доверия общества к Вооруженным Силам и готовность к безотлагательному реагированию на любые факты, которые могут нанести ущерб обороноспособности Украины или достоинству военнослужащих,

– говорится в заявлении.

Отмечается, что сейчас командование Воздушных Сил принимает меры по усилению контроля за прозрачностью использования ресурсов, оптимизации процедур обеспечения.