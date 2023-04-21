ЗРК Patriot уже на боевом дежурстве: в Воздушных силах показали пусковую установку

В Воздушных силах ВСУ официально подтвердили, что ЗРК Patriot уже на боевом дежурстве в Украине. Эти комплексы обещали Украине в США, Германии и Нидерландах.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук 21 апреля сообщил, что проверил боевые позиции ЗРК Patriot на одном из направлений. На фото позади Олещука пусковая установка ЗРК Patriot, которая уже стоит на боевом дежурстве в системе противовоздушной обороны Украины.

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ЗРК Patriot уже на боевом дежурстве в Украине

"Поблагодарил наших зенитчиков, которые завершили обучение намного раньше запланированных сроков! Спасибо партнерам и всем, кто способствовал!", – сказал Олещук.



Николай Олещук и ЗРК Patriot в Украине / Фото Воздушные силы ВСУ

Командующий Воздушными силами подчеркнул, что по факту у Украины на вооружении есть современные западные зенитные ракетные системы NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие, хотя и в небольшом количестве.

Он подчеркнул, что теперь Украине нужно получить американские истребители F-16.

Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, Воздушным силам нужен F-16!

– написал Олещук и добавил, что Украина ждет хорошие новости с "Рамштайна".

Что известно о передаче Украине ЗРК Patriot

США первыми среди партнеров Украины приняли решение о передаче нашей стране ЗРК Patriot. Это произошло в конце 2022 года, когда Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон.

После этого идентичные решения были приняты в Германии и Нидерландах. В конце марта 2023 года группа украинских военных завершила обучение на ЗРК Patriot в США. Украинские бойцы отправились в Европу для взаимодействия с побратимами, которые проходят обучение в Европе.

В середине апреля Германия сообщила, что передала Украине первую систему зенитно-ракетного комплекса Patriot и ракеты к ней.

Комплекс Patriot – дальнобойный и может доставать цели на расстоянии до 150 км. Это позволит дальше отгонять российскую авиацию от украинских границ. Также комплекс может сбивать баллистические цели – на расстоянии 40 км. Это первые комплексы, которые смогут уничтожить "Искандеры".



На что способны ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала