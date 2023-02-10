Об этом 24 Каналу рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он предположил, почему российские захватчики запустили ракеты из-за находящейся в НАТО Молдовы и Румынии.

Это – первый такой прецедент

Игнат подчеркнул, что российские захватчики впервые за все время с начала полномасштабной войны допустили пролет ракет над территорией страны-члена НАТО. Раньше были случаи с Молдовой. В этот раз ракеты летели через Румынию.

Это уже не шутки, первый подобный прецедент. Они залетели на территорию Молдовы через Одесскую область. Радиолокационно наблюдалось две ракеты "Калибр". Они пересекли воздушное пространство Молдовы с Румынией, оттуда вернулись на территорию Украины в Черновицкую область,

– заметил Игнат.

Он подчеркнул, что Россия находится в ужасной ситуации. Но все равно пытается усугубить собственное положение. По его словам, действительно странно, зачем Россия проложила путь ракеты через Румынию.

Игнат предполагает, что таким образом оккупанты хотят проверить реакцию стран-членов НАТО.

Понятно, не укладывается в уме, зачем они через Румынию проложили маршрут. Возможно, они хотят увидеть, как НАТО будет реагировать. Насколько страны НАТО готовы идти на уступки России по определенным вопросам. Тут следует взглянуть сейчас на реакцию мира, политических лидеров, самой Румынии. Тогда будем иметь полную картинку всего, что произошло,

– подчеркнул Игнат.